Врачи Подмосковья удалили мешавшее глазу пациентки новообразование нижнего века

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В офтальмологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы обратилась 93-летняя женщина с жалобой на увеличенное в размерах новообразование нижнего века. Оно часто воспалялось, вызывая покраснение окружающих тканей, и болело при механическом воздействии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Возможной причиной поражения кожи могла стать простая царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно расти. При этом рост патологически измененной ткани продолжался 2 года.

Новообразование плотной текстуры увеличилось в размере почти до 3 см, уходя корешком вглубь кожи. Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением операционного микроскопа. Операция прошла под местной анестезией. Извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить злокачественный процесс. Исходя из результата исследования, будет назначена дальнейшая терапия.

После проведенного вмешательства состояние пациентки быстро стабилизировалось, на глазном яблоке исчез прежний дискомфорт, нижнее веко приняло нормальное физиологическое состояние. На данный момент женщина уже выписана и вернулась к привычному образу жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.