Врачи Подмосковья удалили костную опухоль с пальца ноги ребенка

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В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители ребенка, которого беспокоили боль и дискомфорт при хождении. Также ребенок испытывал трудности при подборе обуви, что в свою очередь вызывало психологический дискомфорт. При осмотре специалисты выявили у пациента новообразование на третьем пальце стопы. После полного цикла необходимых диагностических мероприятий подтвержден диагноз — остеохондрома (КХЭ). Врачами МОДКТОБ принято решение об оперативном лечении, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Экзостоз — доброкачественная опухоль, состоящая из клеток костной ткани, покрытая хрящом, может вырасти даже на пальце ноги.

«Сначала мы хирургически удалили 1-сантиметровое новообразование, а затем выполнили пластическую операцию по закрытию места вмешательства местными тканями. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений», — прокомментировал заведующий отделением МОДКТОБ Куваев Виталий.

Пациент чувствует себя удовлетворительно. Уже через 3 недели ребенок сможет вернуться к привычному образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.