Врачи Подмосковья спасли зрение пациенту с бурой катарактой обоих глаз

В Долгопрудненскую больницу поступил 85-летний мужчина с жалобами на сильное ухудшение зрения. Одним глазом он едва видел пальцы на руке, а другим различал только самые крупные буквы в тестировочной офтальмологической таблице, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проведенная диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания. К врачу по поводу ухудшения зрения мужчина не обращался.

Бурая катаракта с атрофией мышц радужной оболочки глаз на фоне приема препаратов оценивается специалистами как сложная патология. Она требует высокой квалификации врача, специального оборудования и определенной техники выполнения операции.

Операция состояла из двух этапов. На первом врачи провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед оперативным вмешательством на втором глазе. Через неделю пациента повторно госпитализировали и выполнили микрохирургическую операцию на втором глазе. Обе операции прошли успешно.

В результате поврежденные хрусталики глаз заменены на импланты, которые позволили восстановить зрение мужчины в обоих глазах до 70%. С учетом сопутствующих патологий пациента это максимально возможный уровень остроты зрения. Также восстановилось бинокулярное зрение. Теперь мужчина может оценить расстояние до предметов, чего почти не было до операции. Исчезли проблемы с ориентацией в пространстве.

В настоящее время пациент уже выписан домой, может сам себя обслуживать и жить нормальной жизнью без помощи окружающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.