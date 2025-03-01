Врачи Подмосковья спасли жизнь младенцу с критическим пороком сердца

Врачи детского клинического центра им. Л. М. Рошаля заранее знали и готовились к рождению ребенка с критическим пороком сердца вместе с врачами перинатального центра Балашихи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Артерии ребенка, отводящие кровь от сердца, были неверно соединены, также у новорожденного было крайне маленькое межпредсердное сообщение и если бы не оказали помощь в первые часы жизни, это могло привести к летальному исходу. Сразу после рождения реанимационная бригада новорожденных доставила ребенка в детский центр им. Рошаля.

«В данном случае — время критически важно. Благодаря слаженной работе, уже на четвертый час жизни новорожденный был у нас в операционной. Хирурги выполнили эндоваскулярную операцию по созданию межпредсердного сообщения. С помощью катетора, проведенного через сосуд в бедре, врачи расширили отверстие баллоном. Спустя несколько дней кардиохирурги провели радикальную коррекцию порока — операцию в условиях искусственного кровообращения, которая полностью восстанавливает анатомию сердца и теперь ребенок полностью здоров», — сказал главный внештатный специалист кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

Благодаря высокому уровню организации и слаженной работе врачей удалось спасти жизнь новорожденному. Сейчас малыш находится в Детском центре им. Рошаля и готовится к выписке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.