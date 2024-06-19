Врачи Подмосковья спасли руку мужчине

В Долгопрудненскую больницу поступил 22-летний молодой человек с перепиленной артерией. Травму пациент получил в результате нарушения техники безопасности и правил эксплуатации при работе с ручной бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациент потерял много крови. Под наркозом ему произвели осмотр большой и глубокой раны пересеченной плечевой артерии и вены. Затем мы сшили артерию, восстановив естественное кровоснабжение. Рану зашили, также как и порядка двадцати мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения. Операция прошла успешно и длилась около часа», — рассказал сосудистый хирург, заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Сутки пациент находился под усиленным наблюдением врачей в отделении реанимации, а затем был переведен в обычную палату хирургического отделения. На данный момент молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение амбулаторного хирурга. Подвижность и чувствительность руки врачам удалось сохранить.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.