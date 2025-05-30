Врачи Подмосковья спасли пациента с инфекционным заражением крови

Врачи Красногорской больницы спасли жизнь пациенту с сепсисом. 58-летний местный житель был доставлен в стационар после эпизода потери сознания, следствием которого стало существенное ограничение двигательной активности, с жалобами на общую слабость и температуру до 39 градусов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В анамнезе мужчины значился хронический тубулоинтерстициальный нефрит, с учетом которого он находился на программном гемодиализе. В ходе обследования в стационаре у пациента диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, на фоне которой развился сепсис, вызванный грамотрицательной бактерией из рода ацинетобактеров.

«Сепсис — инфекционное заражение крови. Это опасное для человека состояние, связанное с ответом иммунитета на инфекцию в организме, при котором идет повреждение собственных тканей и органов», — рассказала заведующая первым терапевтическим отделением Ирина Азарова.

Стремясь спасти пациента, врачи назначили ему антибактериальную терапию, охватывающую весь спектр возбудителей и проникающую в первичный инфекционный очаг. В ходе терапии специалисты внимательно изучали данные биологических исследований и производили коррекцию схемы лечения. Благодаря профессионализму врачей пациенту удалось сохранить жизнь.

«Сейчас мужчина уже может самостоятельно двигаться и проходит реабилитацию. Его жизни ничего не угрожает», — сказала Азарова.

К слову, развитие сепсиса может случиться у любого. При этом наибольшему риску подвержены люди пожилого возраста, дети, беременные и люди с проблемами со здоровьем. К самым распространенным признакам сепсиса относятся повышение температуры, учащение сердцебиения и дыхания, спутанность сознания и болевые ощущения. Если вовремя не заняться лечением, сепсис может привести к септическому шоку, полиорганной недостаточности и даже смерти. Для лечения необходимо незамедлительно обратиться к врачу за оказанием квалифицированной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.