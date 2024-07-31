Врачи Подмосковья спасли от смерти мужчину с тяжелым инсультом

71-летний мужчина был доставлен в Подольскую областную клиническую больницу бригадой скорой помощи с симптомами инсульта: у пациента отсутствовала речь, правая сторона тела была парализована, он находился в состоянии оглушения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе экстренной диагностики (компьютерная томография) у пациента выявлены окклюзии обеих сонных артерий, что означает практически полное прекращение кровоснабжения мозга. Это крайне тяжелая ситуация, которая в большинстве случаев стремительно приводит к летальному исходу. Однако операционная бригада с использованием современной ангиографической установки сумела в кратчайшие сроки выполнить удаление тромба длиной 8 сантиметров с последующим стентированием левой сонной артерии и восстановлением кровотока в головном мозге. Операция длилась около часа.

«Основную роль в успешном восстановлении при инсульте играет незамедлительная госпитализация при первых признаках заболевания. В данном случае с момента выявления первых симптомов до момента, когда пациент оказался на операционном столе, прошло два часа, что дало возможность предотвратить катастрофу», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Тигран Абраамян.

Пациент провел в стационаре 10 дней, на данный момент он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем его ждет прохождение реабилитации.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.