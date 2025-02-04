Врачи Подмосковья рассказали о причинах и лечении ревматоидного артрита у детей

День осведомленности о ревматоидном артрите отмечался в воскресенье, 2 февраля. Это тяжелое хроническое заболевание, которое быстро приводит к разрушению суставов, нарушению работы внутренних органов. О его причинах, первых симптомах и лечении, рассказали врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ревматоидный артрит — это системное аутоиммунное заболевание. В результате сбоя иммунной системы происходит поражение соединительной ткани, особенно синовиальной оболочки суставов. Это приводит к воспалению в разных группах суставов: межфаланговых, лучезапястных, голеностопных, коленных и других. В результате заболевания разрушаются ткани суставов и кости. Кроме того, страдают другие органы. Точные причины возникновения ревматоидного артрита, к сожалению, пока не установлены», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На раннее появление и развитие ревматоидного артрита у детей могут влиять такие факторы, как плохая экология, злоупотребление иммуномодуляторами, вирусная и бактериальная инфекция. Пандемия COVID-19 также могла сыграть свою роль.

«Среди основных симптомов заболевания — боль и припухлость в суставах, которые не проходят более 6 недель, повышение общей температуры тела и локальное повышение температуры над суставом, нарушение функции сустава, утренняя скованность движений, изменения в анализах крови, а также изменения на рентгеновских снимках, КТ, МРТ или УЗИ. При обнаружении этих признаков необходимо обратиться к педиатру, а затем записаться на прием к детскому ревматологу», — добавила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина.

Медицина активно развивается, и сегодня многие заболевания, которые могут привести к инвалидности, успешно лечатся. Для лечения ревматоидного артрита в НИКИ детства используются различные методы терапии: противовоспалительные антицитокиновые препараты, генно-инженерная биологическая терапия и реабилитация. Все эти подходы уже доказали свою высокую эффективность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.