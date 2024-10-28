Врачи Подмосковья рассказали о лечении детей с ахондроплазией

25 октября отмечался Всемирный день осведомленности об ахондроплазии. Это наследственная патология, особенностью которой является низкий рост при нормальном размере туловища. Кроме того, ахондроплазия часто сопровождается ЛОР-заболеваниями: отитами, аденоидами, проблемами с костями и суставами, ожирением. Чаще всего диагноз ставят еще при ультразвуковом исследовании плода во II–III триместрах беременности, сообщает пресс-служба Миинздрава Подмосковья.

«С 2022 года в России для лечения детей с ахондроплазией применяется препарат „Васоритид“. Дорогостоящее лекарство, которое помогает вырасти, доступно благодаря фонду „Круг добра“. Препарат корректирует нарушенный механизм роста длинных трубчатых костей, увеличивает темпы роста детей с ахондроплазией до 6 см в год, благодаря чему ребенок может вырасти до роста среднего человека и жить обычной жизнью. Это во многом меняет социальные перспективы ребенка», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В НИКИ детства с этим диагнозом наблюдаются 20 детей. Лекарственный препарат они получают в виде подкожных инъекций.

«По разным оценкам, с ахондроплазией рождается 1 ребенок на 40 тыс. новорожденных. До недавнего времени патология считалась неизлечимой. Все, что могла предложить медицина таким пациентам, — тяжелые многолетние хирургические операции — вытягивание костей аппаратом Илизарова. Без лечения рост людей с ахондроплазией не превышал 130 см, а тело имело непропорциональное строение из-за существенного укорочения рук и ног. Зачастую люди с такой патологией не могли обслуживать себя сами, осуществлять самые обычные гигиенические процедуры», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Получить препарат юные пациенты с ахондроплазией могут по решению федерального консилиума, после которого раз в три месяца они приезжают в отделение эндокринологии НИКИ детства на обследование и лечение.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.