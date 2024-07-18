Врачи Подмосковья рассказали, как правильно развивать растущий мозг ребенка

С 15 по 21 июля в России проводится неделя сохранения здоровья головного мозга. Чтобы создать оптимальные условия для гармоничного развития растущего головного мозга ребенка, необходимо соблюдать ряд важных правил, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для профилактики нарушений работы головного мозга ребенка крайне важно сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, минимизация гаджетов, чередование полезной физической активности в удовольствие и достаточный отдых. Кроме того, важно поддерживать познавательные процессы у ребенка: мышление, речь, память, восприятие, воображение. Чем лучше они развиты у ребенка, тем большими возможностями он будет обладать в жизни», — перечислила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врача-невролога Марины Шведовой, обязательно нужно проходить с ребенком профилактические осмотры, обращать внимание на жалобы ребенка, если болит или кружится голова, были ли потери сознания.

«О нарушениях функции головного мозга или другого неврологического расстройства может свидетельствовать повышенная раздражительность и агрессивность, нарушение мелкой и крупной моторики, координации движений, плаксивость, снижение памяти, проблемы в общении, головные боли, тревога, бессонница и ряд других симптомов. Если вы заметили что-то необычное в поведении ребенка, необходимо обратиться к врачу для исключения неврологической патологии», — добавила Марина Шведова.

И конечно, важно отметить, чтобы среда, в которой растут дети, была спокойная, комфортная, любящая. Нужно отказаться всей семьей от вредных привычек. Больше времени рекомендуется проводить за интересным семейным досугом, на прогулках, в походах, за подвижными играми.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.