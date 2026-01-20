Врачи Подмосковья рассказали, как определить ожирение у ребенка

Ожирение у детей может привести к хроническим заболеваниям в подростковом возрасте, поэтому важно своевременно выявлять проблему и обращаться к специалистам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ожирение у детей — это серьезное медицинское состояние, способное вызвать хронические заболевания уже в подростковом возрасте. Раннее выявление и коррекция веса помогают предотвратить развитие диабета, патологий и психологических проблем.

Врачи отмечают, что ожирение у детей определяется не по внешнему виду, а по индексу массы тела (ИМТ), который сравнивается с возрастными и половыми нормами. Родителям рекомендуется обращаться за консультацией при отклонении ИМТ от нормы на 20% и более, особенно если ребенок жалуется на усталость, одышку или испытывает трудности при физической активности.

Заведующий детским отделением эндокринологии, врач-детский эндокринолог Мария Симакова подчеркнула, что ожирение у детей — это метаболическое нарушение, требующее комплексного подхода. Чем раньше начата работа с семьей, тем выше шанс избежать осложнений.

Среди факторов риска специалисты выделяют потемнение кожи на шее и в подмышечных впадинах, одышку, нарушение сна, повышение артериального давления, появление стрий и изменение поведения ребенка. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева добавила, что каждый лишний килограмм в детстве — это дополнительная нагрузка на организм.

Врачи советуют не ждать появления избыточной массы тела, а заниматься профилактикой ожирения у детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.