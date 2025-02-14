Врачи Подмосковья провели успешную операцию у малыша с аномалиями развития

В отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил мальчик с редкой патологией — омфалоцеле, представляющей собой пупочную грыжу, которая встречается в одном случае на десять тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При данной патологии в зоне пупка наблюдается значительный дефект, через который внутренние органы, такие как кишечник, желудок и печень, могут выходить в специальный «мешок». Несмотря на наличие защитной мембраны, операция необходима для предотвращения серьезных осложнений, таких как нарушение кровоснабжения и риск инфекции. Стоит отметить, что омфалоцеле это — патология эмбриогенеза и поэтому очень часто дети имеют сочетанную патологию. Кроме того, у малыша была выявлена другая аномалия — необлитерированный омфаломезентериальный проток — неполное заращение трубчатой структуры, соединяющей пупок с зародышевой кишкой.

Операция была проведена быстро, и обе проблемы решены одновременно. Участок кишечника с дефектом удалили, а оставшиеся части соединили, не оставив шрамов. По завершении хирургического вмешательства живот ребенка выглядел так, словно и не было никаких признаков патологического развития.

«Омфалоцеле представляет собой серьезный врожденный дефект, который, если не лечить своевременно, может вызвать опасные последствия. Главной целью нашей работы является обеспечение безопасности здоровья ребенка, однако косметический результат операции также имеет огромное значение. Мы постоянно совершенствуем способы минимально инвазивного лечения и в случаях аномалий развития стремимся проводить операции так, чтобы не оставалось никаких следов хирургического вмешательства, — отметил хирург, заведующий отделением хирургии новорожденных, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

Косметический аспект после вмешательства играет важную роль, так как он помогает обеспечить психологический комфорт как матери, так и ребенку в будущем. Это способствует социальной интеграции, потому что сверстники не будут акцентировать внимание на шрамах и других изменениях после операции. Многие из пациентов центра, уже повзрослев, зачастую даже не подозревают о том, как они выглядели в младенчестве, и только родители с теплотой вспоминают хирургов, которые вовремя оказали помощь, не оставив при этом и следа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.