Врачи Подмосковья помогли женщине с предлежанием плаценты родить 7-го ребенка

В Видновский перинатальный центр с диагнозом «предлежание плаценты» поступила 39-летняя жительница Подмосковья. Это ее седьмые роды. При обследовании врачи предположили еще и наличие патологии — врастания плаценты в рубец на матке, которое во время операции не подтвердилось, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренной операции кесарева сечения в 2018 году из-за поперечного положения плода.

В результате второго кесарева у мамы шестерых детей на сроке 37 недель и 1 день родилась девочка ростом 51 см и весом 3 070 г, 8,8 баллов по шкале Апгар.

Пациентки со всего Подмосковья с тяжелыми патологиями обращаются в Видновский перинатальный центр за квалифицированной помощью опытных специалистов. Забота, внимание и поддержка врачей помогают выносить и родить долгожданного ребенка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.