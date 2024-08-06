Врачи Подмосковья помогли стать мамой женщине с сужением крупных артерий до 90%

В МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского была направлена 29-летняя женщина на 7-й неделе беременности с диагностированным ранее редким заболеванием — артериитом Такаясу, также известным как болезнь отсутствия пульса. При такой патологии поражаются аорта, ее ветви и легочные артерии, что ведет к сужению просвета и закупорке, а также к падению качества и скорости кровотока, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

У пациентки сосуды были сужены до 90%, что несло угрозу для ее жизни и здоровья. Кроме того, ранее пациентка перенесла острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт головного мозга, а также потерю двух предыдущих беременностей.

«Общими усилиями междисциплинарной бригады врачей, в которую вошли акушеры, анестезиологи, кардиологи, ревматологи и неонатологи, была подобрана специфическая терапия, и заболевание было переведено в стадию ремиссии. Несмотря на осложнения, сопровождавшие беременность: артериальную гипертензию и анемию, беременность удалось сохранить до срока 40 недель», — сказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.

Благодаря успешной терапии, в результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 3 570 гр. и ростом 51 см. В настоящее время мать и ребенок, чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. В дальнейшем женщине предстоит пройти лечение основного заболевания у сосудистых хирургов.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.