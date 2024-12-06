Врачи Подмосковья отметили, что ЛФК улучшит состояние ребенка после пневмонии

Пневмония (воспаление легких) представляет серьезную угрозу для здоровья человека. В некоторых случаях она может стать причиной летального исхода. Это заболевание негативно влияет на состояние всего организма, поражая различные органы и системы. Даже после успешного лечения легкие могут не восстановиться полностью, поэтому необходима реабилитация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В НИКИ детства рассказали, что причиной пневмонии могут стать инфекции, бактерии, вирусы, грибы или паразиты. Патоген попадает в легкие при вдыхании, запуская воспалительный процесс в легочной ткани. В редких случаях инфекция может проникнуть в легкие через кровь из другого инфицированного органа.

При пневмонии очень опасно игнорировать рекомендации врачей и заниматься самолечением. Необходимо строго следовать назначениям специалистов и пройти полный курс терапии. После выздоровления важно уделить внимание реабилитации не только легких, но и всего организма, чтобы восстановить его функции и укрепить здоровье.

Состояние ребенка после пневмонии можно улучшить, если выполнять дыхательные упражнения и лечебную физкультуру. Глубокие вдохи в положении лежа на животе увеличат приток кислорода. Прогулки в парке, ходьба или любая другая активность тоже полезны. Главное — восстановить емкость и функцию легких. Но не стоит перегружать ребенка интенсивными физическими нагрузками.

Родителям также напомнили о важности регулярного проветривания помещения, в котором находится ребенок. Кроме того, необходимо следить за питанием: рацион должен быть богат белками, витаминами и минералами для укрепления иммунитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.