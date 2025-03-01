Врачи Подмосковья обсудили проблемы педиатрии на международном конгрессе

28 февраля стартовал 26-й конгресс педиатров России с международным участием на тему «Актуальные проблемы педиатрии», который продлится до 2 марта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Традиционный конгресс объединяет ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области детского здравоохранения для обсуждения и выработки решений по актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи детскому населению. Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля принял участие в конгрессе, заняв целую двухчасовую научную сессию на тему «Хирурги-педиатрам: Как не пропустить хирургическую патологию».

«От детского центра на конгрессе выступали десять наших ведущих специалистов, заведующих отделениями. Темы наших докладов затронули такие важные вопросы, как скрытые проявления патологии дуги аорты, челюстно-лицевые аномалии развития, современные подходы к лечению стеноза носослезного канала, коррекция деформаций грудной клетки, роботическая хирургия у детей, синдром компрессии левой почечной вены с позиции ренгтенохируга, современные подходы к лечению переломов костей, уникальные ортопедические подходы к оперативному лечению, роль телемедицины в диагностике и лечении хирургической патологии, а также малоинвазивные методы лечения в области урологии и андрологии. От лица детского центра мы благодарим организаторов конгресса за возможность участия и их вклад в развитие детской медицины», — сказала Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля является флагманским проектом в сфере здравоохранения Подмосковья и координатором всех детских учреждений региона. В центре работают специалисты из разных уголков страны — признанные лидеры в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно стационарную помощь здесь получают около 25 тысяч юных пациентов, а более 135 тысяч пациентов получают амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.