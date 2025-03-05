Врачи Подмосковья объяснили, как сохранить репродуктивное здоровье детей

С 3 по 9 марта в России проходит неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью. Чтобы репродуктивная система развивалась гармонично и без задержек, в детском и подростковом возрасте важно следить за правильным этапным формированием половых признаков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С рождения ребенка и до его взросления родители должны следить за его репродуктивным здоровьем — девочек рекомендуется показать врачу-гинекологу в возрасте 3, 6 и 14 лет, а затем ежегодно. Мальчиков должен осматривать уролог-андролог: в первый раз в 3 года, затем в 7 и 14 лет. Еще необходимо рассказывать детям о правилах личной гигиены и об изменениях, которые происходят в организме по мере взросления», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Доверие между родителями и детьми — ключевой аспект в вопросах репродуктивного здоровья. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь возможность открыто обсуждать с родителями любые проблемы, связанные с половой системой. Это позволит быстро реагировать на возможные нарушения.

«Крайне важен контроль за ростом и весом, оценка темпов полового созревания, своевременная диагностика. Врач-детский эндокринолог проводит необходимые обследования и определяет, какие дополнительные исследования нужно провести. Например, он может назначить анализ уровня гормонов, влияющих на репродуктивное здоровье, таких как гонадотропины, половые гормоны. Если выявлены гормональные нарушения, например, при задержке полового созревания или преждевременном половом развитии — необходима своевременная терапия», — добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

С подростками необходимо обсудить последствия ранней половой жизни, а также то, что начало интимных отношений влечет за собой ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.