Врачи Подмосковья напомнили родителям о правилах безопасности детей у воды

Дети независимо от возраста любят воду и с удовольствием в ней играют, но не стоит забывать, что водоем — это всегда повышенная зона риска. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева дала несколько советов родителям, как правильно выбрать место для купания ребенка и организовать отдых без вреда для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Для отдыха выбирайте только официально разрешенные для купания водоемы, которые прошли проверку. Убедитесь, что в месте купания ребенка безопасный пологий спуск в воду, нет посторонних предметов, например, коряг, нет течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — отметила Нисо Одинаева.

По ее словам, дети младшего возраста должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от родителей. Следите за тем, чтобы дети далеко не заплывали — во время игры в воде, порой, можно оказаться далеко от берега и уйти на глубину. Также необходимо следить за играми детей даже на мелководье.

«Не допускайте грубых игр на воде: нельзя подныривать под плывущего человека, «топить» его. Подавать ложные сигналы о помощи. Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей», — добавила педиатр.

Врач напомнила, что перед купанием детей нельзя плотно кормить. Плавание на полный желудок может привести к судорогам. Также у ребенка во время купания не должно быть во рту жевательной резинки. На пляже допустим легкий перекус, при этом важно поить ребенка.

«Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения. Если ребенок затих и перестал двигаться — немедленно вытаскивайте его и вызывайте скорую помощь. Также важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно. Это касается не только обработки ран, но и навыков непрямого массажа сердца, искусственного дыхания, приема Геймлиха, если ребенок подавился едой», — заключила Нисо Одинаева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что врач — это особенная профессия, огромное число вызовов происходило в период пандемии коронавируса, много и сейчас.

«Запрос жителей на качественную медицину огромен. Про первичное звено часто говорит президент, и наша задача — всему соответствовать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто занимался этой работой на новых территориях. Это опасная, заметная, но очень необходимая работа», — отметил губернатор.

Он поблагодарил всех, кто трудится в сфере родовспоможения, в перинатальных центрах.