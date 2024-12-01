Врачи Подмосковья избавили пациентку от опухоли размером с тыкву

В областной онкодиспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боль в животе и невозможность лежать на спине, тошноту и изжогу после приема пищи, затруднения с дыханием и мочеиспусканием. Проведенная диагностика выявила у нее крупную миому матки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как выяснилось, более 20 лет женщина отмечала постепенное увеличение живота, но к врачу не обращалась.

В ходе операции хирурги удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров — около 60 см в диаметре и веса 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений.

Специалисты областного онкодиспансера напоминают, что даже если женщину ничего не беспокоит, то ей все равно необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога. Это может спасти здоровье и жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.