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Врачи Подмосковья дали советы, как выбрать способ удаления волос на теле

Существует множество методов борьбы с нежелательными волосами на теле. Каждый способ имеет свои свойства, преимущества и недостатки, а также подходит для разных типов кожи и волос. Поэтому рекомендуется подходить к этому вопросу с осторожностью, учитывая индивидуальные особенности человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К методам удаления волос относятся:

бритье: самый доступный и быстрый способ, но может вызывать раздражение, покраснение и болезненные прыщи, что затрудняет его постоянное использование.

депиляция кремом: подходит лучше всего для тонких и длинных волос, так как может оставлять проплешины на толстых волосах.

эпилятор: позволяет избавиться от волос примерно на 2 недели, но для первого раза стоит избегать особо чувствительных зон, чтобы избежать сильной боли, покраснений и красных точек.

шугаринг: эффективно удаляет любые типы волос с минимальным количеством противопоказаний. Процедура проста, не требует реабилитации и подходит для любых участков тела.

лазерная эпиляция: метод подходит для темных волос, и, чем темнее волос, тем эффективнее будет результат.

фотоэпиляция: избавляет от волос с помощью интенсивного импульсного света и оказывает эффект, который длится годами, на темные волосы.

электроэпиляция: уничтожает волосы с помощью электрического тока и подходит для любого типа волос, однако минусом этой процедуры является болезненность.

Следует помнить, что совершенной и универсальной методики удаления волос пока не существует, поскольку разные типы кожи и волос могут реагировать по-разному, поэтому перед выбором рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом.

Получить консультацию с рекомендациями о подходящем методе удаления волос можно, осуществив запись на прием к дерматовенерологу через портал «Здоровье» Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.