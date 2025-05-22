Врачи перинатального центра в Видном помогли стать мамой пациентке с тромбозом вен

При постановке на учет по беременности у 32-летней жительницы Наро-Фоминска обнаружили тромбоз глубоких вен нижних конечностей. После неудачных попыток пролечить медикаментозно пациентка была прооперирована сосудистыми хирургами. После чего направлена под наблюдение окружного специалиста Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Подмосковья.

«Один раз лежала на сохранении в 16 недель, потому что у меня случилось кровотечение. Врачи отделения патологии беременности очень помогли, поддержали, потом приехала на плановую госпитализацию перед самыми родами. Впечатление очень хорошее, не зря центр специализируется на тромбозах, врастании плаценты», — отметила пациентка.

На сроке 39 недель и 2 дня пациентка родила мальчика весом 3 килограмма 210 граммов и ростом 50 сантиметров. Несмотря на опасения врачей, все произошло естественным путем, и малыш появился на свет без особых проблем для мамы.

«Сына назвали Юрой. Муж очень хотел именно этим именем назвать ребенка. Дома нас ждет еще 4-летняя дочка Юля. Звонила и спрашивала, когда можно познакомиться с братом», — рассказала мама новорожденного мальчика.

В Видновском перинатальном центре помогают будущим мамам, проживающим в Московской области и Москве с тяжелыми акушерскими патологиями и сопутствующими проблемами здоровья.

Обратиться к окружному специалисту или получить консультацию специалистов ВПЦ могут и женщины из других регионов России и Ближнего Зарубежья. Записаться к доктору можно после прикрепления к женской консультации Видновского перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.