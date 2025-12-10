Врачи-отоларингологи из Балашихи победили в премии «Подмосковный врач»

Врачи-отоларингологи Дарья Хаялова и Инна Салкуцан из филиала №2 Балашихинской больницы стали лауреатами профессиональной премии «Подмосковный врач» по итогам конкурсных испытаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Хаялова и Инна Салкуцан, врачи-отоларингологи филиала №2 Балашихинской больницы, вошли в число победителей премии «Подмосковный врач». Конкурс проходил в несколько этапов: специалисты проходили компьютерное тестирование, выполняли практические задания и решали клинические задачи. Для каждой специальности были разработаны отдельные критерии и оценочные модули.

Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие врачи Подмосковья. Дарья Хаялова отметила, что участие в конкурсе стало для нее возможностью проверить свои знания и получить новый опыт.

Победители получили единовременную выплату: 300 000 рублей для врачей и 200 000 рублей для среднего медицинского персонала. В конкурсных испытаниях приняли участие почти 340 медицинских специалистов, 90 из них стали победителями премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.