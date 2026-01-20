Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с ранением сердца

В Орехово-Зуевскую больницу бригада скорой помощи доставила 44-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и сквозным ранением легкого. Состояние пациента врачи оценили как крайне тяжелое.

Заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Юрий Котлинский сообщил, что для спасения жизни пациента была проведена экстренная операция. Врачи боролись с сильным кровотечением, общая кровопотеря составила более 1 литра. Доступ к сердцу обеспечили через разрез грудной клетки и рассечение перикарда. Рану сердца ушили без остановки сердцебиения. Также были ушиты повреждения легкого и установлены дренажи для плевральной полости.

Операция длилась около часа и завершилась успешно. На четвертые сутки мужчина был переведен из реанимации в хирургическое отделение. В настоящее время пациент выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.