Врачи Орехово-Зуева восстановили лицо мужчины после ДТП

В Орехово-Зуевскую больницу поступил 28-летний мужчина, пострадавший в ДТП. Проведенная диагностика выявила у пациента множественные переломы костей лица и черепа с внутричерепным кровоизлиянием и размозжением вещества головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В критическом состоянии пациент был экстренно направлен в операционную. Чтобы мозг не пострадал еще сильнее из-за гематомы и отека, была проведена декомпрессионная краниотомия. Это нейрохирургическая операция, с помощью которой был обеспечен доступ к головному мозгу и снято внутричерепное давление. Затем в ходе операции были устранены гематома и проникающие костные отломки черепа. Для продолжения снижения давления дефект черепа не был устранен сразу, место извлечения отломков и гематомы временно прикрыто кожным лоскутом. Следующим этапом закрепили лицевые кости в анатомически правильном положении, восстановили орбиты глаз, надбровные и лобные участки», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

Сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение врача-хирурга. Ему предстоит операция по восстановлению целостности черепа с помощью специальной пластины. Операцию проведут в этой же больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.