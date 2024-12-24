Врачи онкодиспансера Подмосковья поучаствовали в форуме по хирургии и онкохирургии

Современная медицина не стоит на месте, и одним из важнейших направлений ее развития является поиск и внедрение инновационных подходов в лечении пациентов. В этой связи участие специалистов Московского областного онкологического диспансера в форуме «Инновации в хирургии, онкохирургии и трансплантологии» дает возможность для обсуждения новейших достижений в области медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Форум собрал ведущих специалистов, предоставив уникальную возможность обменяться опытом и представить свои достижения в области хирургического лечения онкологических заболеваний. Врачи нашего диспансера активно участвовали в дискуссиях по актуальным вопросам современной онкохирургии. Полученные знания и опыт будут непременно использованы для повышения качества лечения пациентов нашего региона», — рассказал врач-онколог отделения абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 11 областного онкодиспансера Николай Сокольников.

Мероприятие объединило свыше 2 тыс. ведущих специалистов из 13 стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркмении, Грузии, Молдавии, Ирана и Индии.

Форум стал важной платформой для обмена передовыми идеями и практиками, что способствует развитию современной медицины и улучшению жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями.

Врачи областного онкодиспансера продолжают оставаться на передовом рубеже науки и медицины, ежедневно работая над тем, чтобы победить рак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.