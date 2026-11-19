Онкологи Одинцовской областной больницы успешно провели сложную операцию 39-летней пациентке с распространенным раком яичников. Женщина приехала за помощью из Республики Алтай, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак яичников у пациентки выявили в гинекологическом отделении Республиканской больницы Горно-Алтайска после диагностической лапароскопии, лабораторных и гистологических исследований. Во время рабочего визита в Республику Алтай заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний Одинцовской областной больницы Александр Ханин изучил ее случай. Он обсудил результаты с лечащими врачами и счел возможным начать лечение с операции. После консультации женщина решила приехать в Подмосковье.

Сложность вмешательства была связана с распространенностью опухоли. Врачи выполнили обширную циторедуктивную операцию, направленную на максимально полное удаление видимых опухолевых очагов. Она длилась более четырех часов и прошла без осложнений. Послеоперационный период также протекал благоприятно. Пациентка восстанавливается, клинические и лабораторные обследования показывают положительную динамику.

«При раке яичников исход во многом определяется качеством первичной циторедуктивной операции: наша цель — максимально полно удалить все видимые опухолевые очаги, ведь от этого напрямую зависит эффективность последующей химиотерапии и прогноз в целом», — пояснил Александр Ханин.

Врач подчеркнул, что подобные высокотехнологичные вмешательства доступны жителям Подмосковья без поездки в столицу.

Онкологическое отделение Звенигородского стационара находится по адресу: г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 49. Здесь проводят трепан-биопсию молочной железы и тонкоигольную аспирационную пункцию, органосохраняющие операции и радикальные резекции молочной железы. Радиоизотопная биопсия сторожевого лимфоузла позволяет избежать обширного удаления непораженных лимфоузлов. Также отделение занимается патологиями шейки матки, включая фоновые и предраковые состояния, доброкачественными и злокачественными новообразованиями яичников. При возможности врачи сохраняют органы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.