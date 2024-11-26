Врачи НИКИ рекомендуют сделать денситометрию при частых переломах у детей

Активные игры, занятия спортом или случайное падение — все это может привести к перелому. Но если ребенок часто ломает кости, это может быть признаком серьезной проблемы. Одним из исследований, которое может назначить врач для выяснения причины, является денситометрия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях, особенно если есть факторы риска развития остеопороза. К таким факторам относятся несбалансированное питание, недостаток физической активности, а также некоторые генетические предрасположенности», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Процедура абсолютно безопасна и безболезненна. Над исследуемой областью медленно перемещается датчик, который направляет на нее рентгеновские лучи (в случае рентгеновской денситометрии) или ультразвуковые волны (при ультразвуковой денситометрии). Эти лучи проходят через кости и регистрируются датчиком. Результаты обрабатываются компьютером и выводятся на экран в виде графиков и чисел. После процедуры врач анализирует полученные данные и делает заключение о плотности костной ткани. Денситометрия позволяет не только измерить плотность костной ткани, но и определить наличие костной патологии.

«Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение. Лечение может включать в себя изменение образа жизни, диету, богатую продуктами с кальцием и витамином D, а также прием лекарственных препаратов», — добавила врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.

Важно помнить, что частые переломы у детей — это повод незамедлительно обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения. По назначению врача денситометрия проводится в НИКИ детства по ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.