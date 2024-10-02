Врачи НИКИ детства рассказали о реабилитации детей с ДЦП

Сегодня отмечается Всемирный день детского церебрального паралича. Почти 7 лет в НИКИ детства Подмосковья работает отделение медицинской реабилитации, врачи которого помогают детям с ДЦП восстановить двигательные функции и не только. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем отделении применяется весь комплекс методик для лечения спастичности мышц у детей с ДЦП, мы снимаем болевой синдром, проводим ботулинотерапию. Индивидуально подбираем тактику ведения для каждого конкретного ребенка. Реабилитологи, неврологи, врачи ЛФК, войта-, физио- и Бобат-терапевты, а также другие узкие специалисты сражаются за каждый шаг, за каждое движение руки наших маленьких пациентов. Наша цель дать детям с церебральным параличом возможность двигаться, быть активными и ни в чем не уступать сверстникам», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В свою очередь, заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова, отметила, что успех реабилитации во многом зависит от того, насколько сохранны у ребенка моторика, интеллект и речь.

«Тяжесть ДЦП зависит от степени двигательных нарушений. Чем больше поврежден головной мозг, тем более значительными будут двигательные нарушения, а также психо-речевые проблемы. Реабилитация пациентов с детским церебральным параличом легкой степени максимально эффективна. Но для этого очень важно начинать заниматься, как можно раньше и делать это комплексно. Тогда все проявления ДЦП можно свести к минимуму, сделав их незаметными для окружающих», — добавила Шведова.

По словам специалиста, медицинская реабилитация детей с церебральным параличом сегодня способна творить чудеса. При правильном подходе ребенок может жить полноценной жизнью в семье, развиваться и достигать успеха в самых разных областях.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.