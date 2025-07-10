Врачи НИКИ детства рассказали о профилактике обезвоживания у детей

Чем опасно обезвоживание у детей, какие у него признаки, сколько необходимо пить ребенку, а также какие есть хитрости, чтобы приучить к питьевому режиму, поделились в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ детства). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обезвоживание у ребенка может привести к слабости и головокружению быстрее, чем у взрослых. Существует риск перегрева — теплового удара. Ухудшается концентрация внимания и настроение. На обезвоживание указывают сухость губ и языка, редкие походы в туалет — менее 4 раз в день, темный цвет мочи, капризность и вялость, плач без слез, при этом глаза будут впавшими, окруженными синевой», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для нормальной работы организма, в частности, почек, необходимо пить до шести-восьми стаканов чистой воды в сутки. Для детей количество воды рассчитывается из расчета 30-35 мл воды на кг массы тела. В возрасте 1-3 лет — это 4-5 стаканов в день. В возрасте 4-8 лет — это 5-7 стаканов. Школьники должны выпивать до 8 стаканов. В жару и при активных играх количество следует увеличивать на 1-2 стакана.

«Достаточное количество воды в организме помогает поддерживать нужный объем крови и концентрацию в ней необходимых веществ. Дети не всегда испытывают осознанное желание пить, поэтому важно постоянно предлагать. Но заставлять насильно тоже не нужно. Яркая бутылочка с любимым героем, ломтики фруктов в воде для вкуса, «соревнования» кто выпьет больше за день, личный пример и другие маленькие хитрости помогут приучить ребенка пить воду. Это пригодится не только в зной, но и во время ОРВИ, а также на спортивной тренировке», — добавил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.

Кроме того, в жару важно контролировать температуру потребляемой жидкости — желательно, чтобы она была комнатной. И помните, соблюдение питьевого режима — основа для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.