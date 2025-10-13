Врачи НИКИ детства рассказали о ювенильном идиопатическом артрите

сегодня в 17:28

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — это самое частое хроническое заболевание, с которым встречается детский ревматолог. Это аутоиммунное заболевание, и оно может начаться у ребенка в любом возрасте, даже на первых годах жизни, и при отсутствии лечения привести к серьезным последствиям вплоть до нарушения функции сустава и инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обычно артрит у детей вызван инфекцией и проходит за несколько дней или недель на фоне противовоспалительной терапии. Но если отек и нарушение подвижности сохраняются — нужно обратиться к врачу для обследования», — говорит врач-ревматолог НИКИ Детства Любовь Безносова.

Родителям важно обращать внимание на следующие тревожные признаки:

припухлость суставов и боль при ощупывании сустава (чаще в коленных, голеностопных, лучезапястных или мелких суставах кистей)

нарушение функции этих суставов, например, хромота или сложность при собирании кисти в кулак, ограничение подвижности сустава

утренняя скованность — ребенок жалуется, что суставы хуже сгибаются по утрам, хромает после сна, симптомы уменьшаются после «расхаживания», разминки

иногда артрит сопровождается повышением температуры выше 38 градусов, ухудшением общего самочувствия и появлением высыпаний по типу крапивницы — это повод незамедлительно обратиться к врачу!

иногда у ребенка отмечается покраснение глаз, снижение зрения, как проявление поражения глаз при ювенильном артрите

Получить консультацию детского ревматолога в НИКИ детства можно по направлению от педиатра по месту жительства бесплатно, в рамках программы ОМС.

«Не нужно ждать, пока болезнь прогрессирует. Если у вашего ребенка наблюдаются перечисленные выше симптомы — обратитесь к участковому педиатру. Он проведет первичный осмотр, назначит анализы и, при необходимости, выдаст направление к ревматологу», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Если подозрили у ребенка артрит, врачи НИКИ детства рекомендуют:

1. Обратиться к педиатру — расскажите о симптомах, запишите видео походки ребенка, если симптомы беспокоят утром больше, чем в течение дня.

2. Пройти обследование — врач может назначить общий анализ крови, ревмопробы, общий анализ мочи, а также рентген-снимок

3. При необходимости врач направит вас к ревматологу — специалист проведет осмотр, назначит при необходимости УЗИ или МРТ суставов, или направит на обследование в отделение ревматологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.