Врачи НИКИ детства рассказали о ювенильном идиопатическом артрите
Фото - © Фото создано ИИ/НИКИ детства
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — это самое частое хроническое заболевание, с которым встречается детский ревматолог. Это аутоиммунное заболевание, и оно может начаться у ребенка в любом возрасте, даже на первых годах жизни, и при отсутствии лечения привести к серьезным последствиям вплоть до нарушения функции сустава и инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Обычно артрит у детей вызван инфекцией и проходит за несколько дней или недель на фоне противовоспалительной терапии. Но если отек и нарушение подвижности сохраняются — нужно обратиться к врачу для обследования», — говорит врач-ревматолог НИКИ Детства Любовь Безносова.
Родителям важно обращать внимание на следующие тревожные признаки:
- припухлость суставов и боль при ощупывании сустава (чаще в коленных, голеностопных, лучезапястных или мелких суставах кистей)
- нарушение функции этих суставов, например, хромота или сложность при собирании кисти в кулак, ограничение подвижности сустава
- утренняя скованность — ребенок жалуется, что суставы хуже сгибаются по утрам, хромает после сна, симптомы уменьшаются после «расхаживания», разминки
- иногда артрит сопровождается повышением температуры выше 38 градусов, ухудшением общего самочувствия и появлением высыпаний по типу крапивницы — это повод незамедлительно обратиться к врачу!
- иногда у ребенка отмечается покраснение глаз, снижение зрения, как проявление поражения глаз при ювенильном артрите
Получить консультацию детского ревматолога в НИКИ детства можно по направлению от педиатра по месту жительства бесплатно, в рамках программы ОМС.
«Не нужно ждать, пока болезнь прогрессирует. Если у вашего ребенка наблюдаются перечисленные выше симптомы — обратитесь к участковому педиатру. Он проведет первичный осмотр, назначит анализы и, при необходимости, выдаст направление к ревматологу», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Если подозрили у ребенка артрит, врачи НИКИ детства рекомендуют:
1. Обратиться к педиатру — расскажите о симптомах, запишите видео походки ребенка, если симптомы беспокоят утром больше, чем в течение дня.
2. Пройти обследование — врач может назначить общий анализ крови, ревмопробы, общий анализ мочи, а также рентген-снимок
3. При необходимости врач направит вас к ревматологу — специалист проведет осмотр, назначит при необходимости УЗИ или МРТ суставов, или направит на обследование в отделение ревматологии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.