Врачи НИКИ детства рассказали о болезни вейперов и синдроме EVALI

С 1 по 7 декабря в России проходит неделя Миндзрава, посвященная профилактике потребления никотиносодержащей продукции. В последние годы популярность электронных сигарет среди подростков и молодежи стремительно растет, что вызывает серьезную обеспокоенность не только родителей, но и врачей. Вейпы, позиционируемые как «безопасная альтернатива» табаку, на деле могут провоцировать тяжелые поражения легких — так называемый синдром EVALI. Статистика показывает, что за прошлый год кратно возросло число госпитализаций подростков по причине острого поражения дыхательной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Здоровье детей, которые растут сейчас, — это благополучие государства в будущем. Необходимо защитить их от влияния вредных веществ. Скрытая опасность вейпов в том, что детский организм еще справляется, но последствием курения через несколько лет становятся такие «болезни вейперов», как поражение легких, поджелудочной железы, поражение органов нервной системы», — отметил ведущий научный сотрудник отдела педиатрии НИКИ детства Павел Бережанский.

Синдром EVALI впервые был официально зафиксирован в 2019 году и быстро распространился по миру. Его характеризуют острые воспалительные изменения в легких, сопровождающиеся одышкой, лихорадкой, болью в груди и кашлем. В ряде случаев заболевание приводит к дыхательной недостаточности и требует искусственной вентиляции легких.

«Синдром EVALI — это не просто «легочная инфекция», это химическое отравление легочной ткани», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врачи подчеркивают, что вейп не является безвредным. Даже при отсутствии никотина в жидкости, пар содержит токсичные соединения. Особенно уязвим детский и подростковый организм, чьи легкие и иммунная система еще находятся в стадии развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.