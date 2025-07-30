Врачи НИКИ детства рассказали, как сохранить печень ребенка здоровой

С 28 июля по 3 августа в России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Это крупнейшая железа человеческого организма выполняет более 500 биохимических функций организма, недаром ее называют химической лабораторией организма. Печень – уникальный орган, она продолжает работу даже если «в живых» остались только 30% ее клеток. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Печень — самый крупный внутренний орган и самая большая железа. Она производит необходимые белки для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ, а также делает еще много всего нужного для жизни человека, поэтому так необходимо стараться помогать этому органу. Одним из ключевых факторов здоровья печени является правильное питание ребенка. Важно ограничить потребление жирной, жареной и острой пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара. Рекомендуется увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных мяса и рыбы», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Регулярная умеренная физическая активность способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, что положительно сказывается на здоровье печени. Врачи рекомендуют выбирать спорт, соответствующий возрасту и физическим возможностям ребенка. Это может быть плавание, велосипедная езда и другие виды спорта.

«Избыточный вес и ожирение могут негативно сказаться на здоровье печени. Поэтому важно следить за весом ребёнка и при необходимости принимать меры по его нормализации. Кроме того, вакцинация является эффективным способом профилактики вирусных гепатитов, которые могут привести к серьезным заболеваниям печени. Необходимо также оградить ребенка от контакта с токсинами, которые могут нанести вред печени. Это касается как химических средств, используемых в быту, так и загрязненного воздуха. Обеспечьте ребенку безопасное и здоровое окружение», — добавила врач-гастроэнтеролог НИКИ детства Ирина Черешнева.

Врачи НИКИ детства напомнили, что курение сигарет, вейпов, употребление энергетических напитков – все это несовместимо со здоровой печенью. Не стоит злоупотреблять лекарствами без назначения врача и самолечением по интернету. И, конечно, важно регулярно проходить профилактические осмотры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.