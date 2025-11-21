Врачи НИКИ детства рассказали, что такое антимикробная резистентность

С 17 по 23 ноября проходит ежегодная неделя борьбы с антимикробной резистентностью (АМР). Мероприятия направлены на повышение осведомленности медицинского сообщества и населения о масштабах проблемы, последствиях необоснованного применения антибиотиков и необходимых мерах по сохранению эффективности противомикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Антимикробная резистентность — это не будущая угроза, а реальность сегодняшнего дня. Каждый случай неправильного приема антибиотика — шаг к потере эффективности лечения», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Также Нисо Одинаева отметила, что среди лечения детей особенно опасны случаи самолечения антибиотиками без назначения врача, ведь детский организм более чувствителен к нарушениям микробиоценоза, поэтому применение антибиотиков должно быть строго обосновано и контролируемо.

Важно помнить: антибиотики назначаются исключительно врачом после подтверждения бактериальной природы заболевания. Самостоятельное применение антибактериальных препаратов не только снижает их эффективность при последующих эпизодах инфекции, но и может привести к серьезным осложнениям, включая:

дисбактериоз,

антибиотик-ассоциированную диарею,

аллергические реакции

и развитие устойчивых штаммов микроорганизмов.

В рамках недели борьбы с антимикробной резистентностью медицинские работники активно разъясняют пациентам: даже при схожих симптомах у разных людей диагноз и лечение могут существенно отличаться — поэтому решение о назначении антибиотика всегда остается за специалистом.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.