Врачи НИКИ детства рассказали, что такое антимикробная резистентность
Фото - © Создано ИИ/НИКИ детства
С 17 по 23 ноября проходит ежегодная неделя борьбы с антимикробной резистентностью (АМР). Мероприятия направлены на повышение осведомленности медицинского сообщества и населения о масштабах проблемы, последствиях необоснованного применения антибиотиков и необходимых мерах по сохранению эффективности противомикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Антимикробная резистентность — это не будущая угроза, а реальность сегодняшнего дня. Каждый случай неправильного приема антибиотика — шаг к потере эффективности лечения», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Также Нисо Одинаева отметила, что среди лечения детей особенно опасны случаи самолечения антибиотиками без назначения врача, ведь детский организм более чувствителен к нарушениям микробиоценоза, поэтому применение антибиотиков должно быть строго обосновано и контролируемо.
Важно помнить: антибиотики назначаются исключительно врачом после подтверждения бактериальной природы заболевания. Самостоятельное применение антибактериальных препаратов не только снижает их эффективность при последующих эпизодах инфекции, но и может привести к серьезным осложнениям, включая:
- дисбактериоз,
- антибиотик-ассоциированную диарею,
- аллергические реакции
- и развитие устойчивых штаммов микроорганизмов.
В рамках недели борьбы с антимикробной резистентностью медицинские работники активно разъясняют пациентам: даже при схожих симптомах у разных людей диагноз и лечение могут существенно отличаться — поэтому решение о назначении антибиотика всегда остается за специалистом.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.