Врачи НИКИ детства приняли 180 детей в Раменском округе

сегодня в 17:27

Более 180 детей из Раменского округа прошли обследование и получили консультации специалистов НИКИ детства. Прием прошел на базе местного медучреждения, следующий визит запланирован на 6 марта 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные пациенты смогли пройти комплексное обследование и получить рекомендации узкопрофильных специалистов. Детям выполнили ЭКГ, УЗИ, а также проверили функции внешнего дыхания тем, кто наблюдается у аллерголога и пульмонолога.

«Визиты таких квалифицированных специалистов дают нам возможность оказать всю необходимую медицинскую помощь детям Раменского округа рядом с домом», — подчеркнула заведующая педиатрическим отделением детского поликлинического отделения Раменской больницы Анастасия Демьяненко.

Запись на выездной прием к специалистам НИКИ детства ведет участковый врач-педиатр. Следующий приезд врачей состоится 6 марта 2026 года в Речицкой детской поликлинике по адресу: Раменский м.о., село Речицы, улица Центральная, дом 2.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.