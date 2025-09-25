Врачи НИКИ детства предостерегли от дефицитов витаминов у школьников

Когда в организме школьника не хватает витаминов и микроэлементов, это может привести к различным проблемам со здоровьем. Особенно это заметно при высокой учебной и дополнительной нагрузке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Нехватка таких веществ может вызвать нарушение обмена веществ, снижение физической и умственной работоспособности, быструю утомляемость. Все это негативно влияет на здоровье, рост и развитие детей.

«По мере взросления потребность ребёнка в витаминах и микроэлементах растет, особенно в тех, что важны для формирования мышц, клеток крови и костной системы. Постоянная усталость и снижение концентрации могут быть связаны с дефицитом витамина D. Также важно, чтобы в организм поступало достаточно железа, иначе это может привести к задержке моторного и психического развития ребёнка. Другие важные витамины — С и А — помогают предотвратить проблемы с кожей и зубами, желудочно-кишечным трактом и укрепить иммунитет. Магний (Mg) участвует в передаче нервных импульсов и формировании костного каркаса», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Из-за нехватки витаминов защитные силы организма ослабевают, и он становится более уязвимым перед инфекциями, вирусами, бактериями и другими негативными факторами окружающей среды. Статистика показывает, что у 90% школьников наблюдается дефицит витамина D, у 70–80% — недостаток йода, а минимум каждый третий ребенок в возрасте от 7 до 18 лет страдает из-за нехватки кальция. Кроме того, у девочек-подростков часто встречается железодефицит, а юношам в подростковом возрасте необходимо больше цинка.

«В период высокой учебной нагрузки рекомендуется принимать поливитаминные комплексы, содержащие йод, витамин D, омега-3, витамины группы В (В6, В12) полиненасыщенные жирные кислоты, магний, карнитин и холин. Эти компоненты помогают лучше справляться с психоэмоциональной нагрузкой, улучшают взаимодействие с учителями и одноклассниками и усиливают умственную деятельность. Кроме того, витамины повышают иммунитет, что помогает противостоять вирусам в помещениях, где часто болеют одноклассники», - напомнила заведующая отделом детского питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

На портале «Детство» в разделе «Здоровье детей» вы найдете важную памятку о витамине D (detstvo.zdrav.mosreg.ru/university/mify-i-ih-razoblachenie/vitamin_d), из которой узнаете, в каких случаях и в каких дозировках его можно давать детям. Там же вы сможете ознакомиться с самыми распространенными мифами о витамине D и получить по ним разъяснения.

