Врачи НИКИ детства Подмосковья спасли ребенка с аутоимунным энцефалитом

На машине скорой помощи в НИКИ детства привезли 6-летнюю девочку. После перенесенной вирусной инфкции у здорового, активного ребенка, который ничем не отличался от сверстников, случился полный паралич мышц, девочка не двигалась, не говорила, не реагировала на обращенную речь, находилась в состоянии стопора. Маленькую пациентку тут же приняла команда отделения анестезиологии и реанимации института детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В медкарте у девочки уже был предварительный диагноз — энцефалит. Нам необходимо было его уточнить, а также исключить другие тяжелые инфекции. Проведя осмотр, взяв все необходимые анализы, дообследовав ребенка, мы параллельно начали иммуносупрессивную терапию иммуноглобулином и гормональными препаратами. К спасению девочки также подключились неврологи. И совместно мы установили, что у ребенка аутоимунный энцефалит, так как на момент попадания к нам не было выявлено инфекции, которая могла бы привести к такому заболеванию», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Тагиров.

Аутоимунный энцефалит — опасное заболевание, которое может развиться на фоне перенесенной вирусной инфекции. И если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение, могут наступить необратимые нарушения, в том числе памяти и поведения, инвалидизация и даже смерть.

«При аутоимунном процессе организм начинает уничтожать сам себя. В случае данного диагноза, образуется огромное количество антител, которые уничтожают ткани головного мозга, его миелиновую оболочку. Благодаря своевременно начатой терапии, девочка уже начала ходить в ходунках, стала разговаривать, сама кушает», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

По словам специалиста, после выписки ребенок будет раз в месяц госпитализироваться в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства для восстановления прежних двигательных функций и речи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.