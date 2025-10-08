Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали про депрессивные расстройства у детей

Осень — время перемен: увядающая природа, короткие дни, серое небо и снижение солнечного света. Для многих взрослых это пора меланхолии, но особенно уязвимы в этот период дети. С началом учебного года, изменением ритма жизни и уменьшением естественного освещения у ребенка может обостриться тревожность, апатия, раздражительность — все это может быть признаками депрессивного расстройства, а не просто «плохого настроения». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Сезонные изменения влияют не только на взрослых, но и на детскую психику, особенно в условиях повышенной учебной нагрузки и социального давления», — отмечает врач-психиатр Юлия Пичугина.

Она подчеркивает, что депрессия у детей часто маскируется под капризы, агрессию или снижение успеваемости, что затрудняет своевременную диагностику.

Важно понимать, что детская депрессия отличается от взрослой: ребенок может не говорить о грусти, но проявлять ее через соматические жалобы (головные боли, боли в животе), отказ от еды или, наоборот, повышенный аппетит, трудности с засыпанием или чрезмерную сонливость. Родителям стоит насторожиться, если настроение ребенка остается сниженным более двух недель, если он теряет интерес к любимым занятиям, избегает общения или выражает мысли о безнадежности. В таких случаях необходима консультация специалиста — детского психиатра или психолога.

«Депрессивные расстройства у детей — это не прихоть и не каприз. Это серьезное состояние, требующее профессионального подхода. И это состояние может угрожать жизни. В осенний период особенно важно создавать поддерживающую среду: больше общения, физической активности, стабильного режима дня и, конечно, внимания со стороны взрослых», — подчеркнула директор НИКИ Нисо Одинаева.

Поддержка, понимание и своевременная помощь могут стать той самой «теплой лампой» в серые дни, которая поможет ребенку сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в завтрашнем дне.

