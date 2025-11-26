Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о зуде и шелушениях в холод

В холодное время года у детей нередко появляются зуд, сухость и шелушение кожи. Многие родители считают это следствием мороза или ветра, однако такие симптомы могут указывать на аллергическую реакцию или обострение дерматита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дерматит — это воспалительное заболевание кожи, которое может возникать под воздействием внешних раздражителей (например, химических веществ, аллергенов) или внутренних факторов (наследственность, нарушения иммунной системы). Проявляется покраснением, зудом, шелушением, отеком, сухостью или мокнутием кожи. Существует несколько форм дерматита — контактный, атопический, себорейный и другие, каждая из которых имеет свои особенности течения и требует индивидуального подхода к лечению.

«Зимой кожа особенно уязвима из-за резких перепадов температур, сухого воздуха в помещениях и агрессивного воздействия ветра. Для детей с предрасположенностью к аллергии это может стать триггером обострения», — отмечает аллерголог-иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова.

Важно организовать правильный и достаточный уход за кожей в этот период года, применять достаточное количество эмолентов для увлажнения кожных покровов, использовать увлажнители для создания оптимальных бытовых условий в квартире в зимний период.

«Родителям стоит внимательно следить за состоянием кожи ребенка в зимний период и при первых признаках зуда, покраснения или шелушения обращаться к врачу, а не заниматься самолечением», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Своевременное обращение к специалисту, правильный уход за кожей и исключение провоцирующих факторов помогут снизить частоту обострений и обеспечить ребенку комфорт даже в холодное время года.

