Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о детском питании при сахарном диабете

В контексте темы недели, посвященной борьбе с диабетом, рассказываем о ключевой роли сбалансированного питания в жизни детей с этим заболеванием. Сахарный диабет у детей требует комплексного подхода к лечению, в котором особое место занимает диетотерапия. Правильно подобранный рацион способствует полноценному росту, развитию и общее благополучие ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основу диеты при сахарном диабете 1 типа (наиболее распространенной форме у детей) составляет сбалансированное потребление углеводов, белков и жиров с учетом индивидуальных особенностей, физической активности и дозировок инсулина.

«Важнейшая цель современной педиатрии — помочь ребенку с диабетом уверенно взаимодействовать с окружающим миром», — подчеркивает директор НИКИ Детства Нисо Одинаева.

Предпочтение отдается сложным углеводам с высоким содержанием клетчатки (цельнозерновые крупы, овощи, бобовые), которые медленнее усваиваются и не вызывают резких скачков глюкозы в крови.

«Питание ребенка с диабетом должно быть максимально приближено к возрастным физиологическим нормам. Это не диета в привычном понимании, а образ жизни, основанный на осознанном выборе продуктов», — уточняет Мария Симакова, заведующий детским отделением эндокринологии НИКИ детства.

При диабете 2 типа у детей рацион строится с ограничением легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, с увеличением доли пищевых волокон, овощей, цельнозерновых продуктов.

Родителям рекомендуется тесно взаимодействовать с лечащим врачом и диетологом для разработки индивидуального плана питания. Регулярный мониторинг уровня глюкозы, ведение дневника приемов пищи и обучение ребенка основам самоконтроля — неотъемлемые элементы эффективного управления заболеванием.

