Врачи НИКИ детства объяснили, что игра в гаджеты может спровоцировать приступ эпилепсии

10 февраля отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это заболевание нервной системы, которое может затронуть любого человека вне зависимости от возраста или пола. Часто первые симптомы эпилепсии появляются еще в детстве. Что может спровоцировать эпилептический приступ и как правильно оказать первую помощь при приступе, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Триггерами, которые потенциально могут вызвать приступы у детей с эпилепсией, могут стать: стресс, недостаток сна, ранний подъем, мигающий свет и громкие звуки. Также некоторые пищевые предпочтения, например, злоупотребление кофеином или пропуск приема пищи, могут влиять на риск возникновения приступа. Кроме того, длительный просмотр телевизора более 1,5 часов, игра в гаджеты или сидение за компьютером могут вызвать приступ», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалист рекомендует при просмотре телевизора или во время работы за компьютером каждые 30 минут делать перерывы на 10-15 минут. Также пациентам с эпилепсией необходимо избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок.

«Если вы столкнулись с эпиприступом у кого-то из окружения ни в коем случае не нужно паниковать. Важно соблюдать простые правила. Засеките время начала приступа, уберите рядом стоящие предметы, уложите ребенка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок для того, чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вызовите скорую помощь. При эпилептическом приступе нельзя разжимать зубы человеку, а также сдерживать его движения», — добавила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

Если ребенок с эпилепсией ходит в детский сад, школу или на дополнительные занятия в кружки и секции, важно, чтобы педагоги знали о его диагнозе. Они должны знать, как оказать первую помощь во время приступа, а также иметь контакты родителей для оперативной связи.

По статистике у 75% детей, кому вовремя поставлен диагноз и начата терапия современными противоэпилептическими препаратами, полностью прекращаются приступы. Большинству из таких пациентов со временем можно будет и вовсе отменить терапию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.