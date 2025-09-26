Врачи НИКИ детства назвали признаки пневмонии после ОРВИ у детей

Пневмония остается одним из частых и серьезных заболеваний у детей. Осень — время напомнить родителям о важности раннего выявления респираторных инфекций и профилактики воспалительных заболеваний легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если у ребенка после простуды не проходит кашель, держится высокая температура или появляются признаки затрудненного дыхания, важно как можно скорее обратиться к врачу. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии пневмонии.

Особое внимание уделяют так называемым «красным флагам»:

температура более 3–5 дней, плохо снижающаяся жаропонижающими;

вялость, отказ от еды;

одышка, шумное или учащенное дыхание.

«Даже при не сильном кашле такие признаки могут указывать на воспаление легких. Своевременная диагностика — ключ к успешному лечению. У детей первых трех лет жизни пневмония может развиваться быстро. Чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и долгой реабилитации», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Тревожными симптомами также являются:

учащенное дыхание и втяжение межреберных промежутков;

усиливающийся кашель при глубоком вдохе;

слабость, апатия, отказ от игры и пищи;

цианоз (синюшность губ и носогубного треугольника), признак кислородного голодания.

«Пневмония не всегда начинается с ярко выраженных симптомов. Повышенная утомляемость и беспокойство у ребенка после ОРВИ должны насторожить. Если состояние не улучшается к 3-4 дню, нужно обязательно показаться врачу», — прокомментировал заведующий консультативно-диагностическим центром № 3 Павел Фролов.

Профилактика пневмонии включает:

вакцинацию, включая вакцины против пневмококка и гриппа;

полноценное питание и грудное вскармливание;

поддержание здорового микроклимата дома (оптимальная влажность воздуха 40–60%, регулярное проветривание и влажная уборка).

Вакцинация — один из самых эффективных методов защиты от тяжелых инфекций. По опыту врачей, привитые дети реже болеют и легче переносят болезнь.

Специалисты НИКИ детства призывают родителей внимательно следить за состоянием дыхательной системы ребенка и своевременно обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов. Пневмония легче поддается лечению при ранней диагностике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.