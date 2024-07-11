Врачи НИКИ детства назвали допустимое количество шоколада в день для детей

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Невозможно найти ребенка равнодушного к этому продукту. И как бы родители не старались оградить малыша от сладкого, рано или поздно знакомство с шоколадом все же произойдет. Врачи НИКИ детства рассказали, как сделать его максимально безвредным. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Подмосковья.

«В питание детей шоколад можно вводить не ранее 3 лет, при этом нужно соблюдать меру — давать в день не более 2-3 кусочков (20-30 г.). Это должен быть качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без каких-либо добавок. По мере взросления количество шоколада можно увеличивать, но более 50 г в день ребенку давать не стоит. Важно помнить, что шоколадом лучше угощать в первой половине дня», — рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

Безопаснее всего для детей будут такие добавки в шоколаде, как кусочки фруктов и изюм, они легче усваиваются и менее аллергенны. А вот фундук, миндаль и арахис могут вызывать аллергическую реакцию и, кроме того, они трудно усваиваются пищеварительной системой ребенка, напоминает главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

«Всегда обращайте внимание на состав и наполнители, чтобы не было красителей, консервантов и трансжиров. Последние маскируются под такими названиями, как гидрогенизированный растительный, кондитерский или кулинарный жир. Не стоит заменять настоящий шоколад кондитерскими плитками и соевым шоколадом. Они могут вызвать аллергию и стать „химической бомбой“ для организма ребенка», — добавила главный педиатр Московской области.

Менее полезным для ребенка будет белый шоколад. В нем нет ничего, кроме жиров и сахара.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.