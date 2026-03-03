Врачи НИКИ детства дали советы по гигиене подростков в Подмосковье

Специалисты НИКИ детства рассказали о правилах интимной гигиены для девочек-подростков в период полового созревания и во время менструации в рамках Недели Минздрава ответственного отношения к беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Период взросления формирует привычки, от которых зависит текущее самочувствие и репродуктивное здоровье в будущем. Врачи подчеркивают, что основные принципы гигиены остаются прежними, однако в подростковом возрасте им необходимо уделять повышенное внимание.

Подмываться рекомендуется 1–2 раза в день теплой водой, а во время менструации и в жаркую погоду — не менее двух раз. Допустимо использовать специальные средства с нейтральным pH, но это не обязательно. Специалисты не советуют применять губки и мочалки, чтобы не травмировать нежные ткани. После процедуры влагу следует аккуратно промокнуть мягким полотенцем. Также важно носить удобное белье из натуральных тканей.

Во время менструации гигиена должна быть особенно тщательной. Подмываться необходимо после каждой смены средства гигиены. В начале менструального цикла предпочтительнее использовать прокладки. Тампоны не противопоказаны, однако их применение желательно обсудить с гинекологом. Прокладки и тампоны нужно менять каждые 2–4 часа, избегая сверхвпитывающих видов. Менструальные чаши можно использовать не более 4–6 часов подряд. При обильных и болезненных кровотечениях или если менструация длится более семи дней, необходимо обратиться к врачу.

«Формирование правильных гигиенических навыков в подростковом возрасте — это инвестиция в будуущее здоровье нации. Каждая девочка должна понимать: ответственное отношение к себе сегодня — это возможность стать здоровой мамой завтра. Мы уделяем особое внимание просвещению подростков, ведь профилактика всегда эффективнее лечения», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

