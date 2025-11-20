сегодня в 16:02

Врачи НИКИ детства дали рекомендации, как обезопасить ребенка в сезон простуд

В период активного распространения респираторных вирусных инфекций, который традиционно приходится на осень и зиму, важно принять меры для защиты здоровья всей семьи, особенно для детей с ослабленным иммунитетом. Врачи НИКИ детства дали рекомендации, как обезопасить себя и ребенка в сезон простуд, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С приближением холодов растет риск заражения ОРВИ и гриппом. Врачи советуют сочетать гигиенические меры, правильное питание и, при необходимости, вакцинацию.

«Важно помнить, что профилактика — это не разовая акция, а системный подход. Регулярное проветривание помещение и мытье рук — базовые меры, которые снижают риск инфицирования на 60–70%», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для детей особое значение имеет соблюдение режима дня и достаточная физическая активность. Детский организм более восприимчив к вирусам, поэтому необходимо создавать условия для укрепления иммунитета. Педиатры рекомендуют не допускать переутомления, обеспечивать полноценный сон (не менее 9–10 часов для школьников) и включать в рацион продукты, богатые витаминами C, D и цинком — овощи, фрукты, морепродукты, орехи.

«При первых признаках недомогания — заложенности носа, першения в горле, легкой температуры — важно не ждать, пока состояние ухудшится. Своевременный отдых, обильное питье и консультация врача помогают избежать осложнений», — отмечает врач-инфекционист Ольга Кандоба.

Не стоит игнорировать и вакцинацию, которая является одним из самых эффективных способов предотвращения тяжелого течения болезни. Вакцинация не гарантирует полной защиты, но значительно снижает риск госпитализации и осложнений.

Союз педиатров России на основе национального календаря профилактических прививок разработали оптимальный календарь детских прививок. Скачать его можно по ссылке.

Также стоит обратить внимание на микроклимат в доме. Сухой воздух способствует размножению вирусов и раздражению слизистых. Использование увлажнителей и регулярное проветривание помогут поддерживать оптимальную влажность — 40–60%.

Безопасность в сезон простуд — это результат комплексного подхода. Соблюдение элементарных правил гигиены, здоровый образ жизни, своевременная медицинская помощь и вакцинация — вот основа защиты.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.