Врачи научились лечить «долгий ковид» препаратом, который производится в Подольске

Пациентам с постковидными симптомами представили новые возможности лечения отдышки и постоянной усталости. Российский препарат с действующим веществом бовгиалуронидаза азоксимер, производимый на мощностях фармацевтической компании «Петровакс Фарм» в Подольске, представили на международном конгрессе Азиатско-Тихоокеанского общества по респираторной медицине в Гонконге APSR 2024. О многообещающих данных исследования российской молекулы в отношении распространенных постковидных симптомов зарубежным специалистам рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Российская разработка неслучайно обратила на себя внимание мирового медицинского сообщества. Это первое исследование, которое проведено при постковидном легочном фиброзе по всем законам современной доказательной медицины.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 10%-20% людей, перенесших коронавирус, испытывают разнообразные симптомы, включая постоянную усталость, одышку и непереносимость физических нагрузок, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет после первоначального заражения. У части пациентов с длительным ковидом развиваются легочные проявления, характеризующиеся фиброзными изменениями в легких (по данным КТ), респираторными симптомами и нарушением функции легких рестриктивного типа.

В настоящее время таких пациентов лечат антифибротическими препаратами, стероидами, иммунодепрессантами и N-ацетилцистеином. Однако все эти подходы не имеют высококачественных доказательств, специфичных для последствий легочных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

«Российская молекула, представленная в исследовании Long-CoV–III-21, показало значительный эффект новой терапии у пациентов с легочными последствиями COVID. Долгосрочный эффект препарата Лонгидаза дает надежду на улучшение качества жизни пациентам, страдающим от одышки, усталости и снижения физической работоспособности, — сообщил Сергей Авдеев, д. м. н., заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета и руководитель исследования.

«Петровакс Фарм» также разрабатывает новую ингаляционную форму препарата Лонгидаза (бовгиалуронидаза азоксимер) для лечения интерстициальных заболеваний легких. Безопасность этого нового способа доставки была продемонстрирована в недавнем исследовании Фазы 1. Исследование Фазы 2 ингаляционной формы препарата Лонгидаза у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.