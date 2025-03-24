Врачи Мытищ восстановили лицо пациенту, упавшему с электросамоката

В больницу Мытищ поступил 56-летний мужчина с множественными травмами головы и тела. Проведенная диагностика выявила пациента ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твердого неба. Оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи. Из-за тяжести травм мужчина провел неделю в реанимации, а после стабилизации его состояния команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операция длилась в общей сложности около 5 часов. Провели реконструкцию сломанных участков костей лицевого скелета титановыми пластинами. Установили пластины в области лобно-носового и скуло-лобных сочленений, зафиксировали нижние края и стенки обеих глазных орбит, твердое небо и скуло- альвеолярные части верхней челюсти. Фактически создали титановую маску на лице пациента. Ситуацию осложнял огромный дефект костной ткани, многие костные отломки пришлось удалять. Из-за этого очень сложно было зафиксировать пластины в районе зубов. На следующем этапе лечения предстоит поработать ортодонтам и стоматологам-ортопедам, чтобы заново выполнить зубопротезирование и скорректировать прикус. Это можно будет сделать примерно через полгода», — рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Благодаря слаженной работе врачей, у него полностью восстановились речь и мимика — за исключением участка, где на щеке наблюдался полный разрыв мягких тканей. Для восстановления мимики на этом участке потребуется дополнительная микрохирургическая операция.

Отметим, что такие тяжелые травмы пациент получил в результате падения с электросамоката, когда в него врезался другой самокатчик. Специалисты предупреждают о необходимости соблюдения техники безопасности при катании на электросамокатах и других средствах индивидуального передвижения. Необходимо соблюдать скоростной режим, смотреть по сторонам и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.