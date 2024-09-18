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Врачи МОЦОМД спасли от отравления угарным газом подростка, спасшего детей от пожара

Накануне первого сентября в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 15-летний подросток из Егорьевского района. Он надышался угарным газом, спасая детей из пожара, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы госпитализировали мальчика и провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановлению функции дыхания», — рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская.

Как пояснили в приемном отделении, подросток вывел двоих детей из горящей квартиры многоэтажного дома, спас трех собак, закрытых в квартире по соседству, помог пожилым жителям выйти из задымленного подъезда на улицу, помогал в тушении пожара.

Подросток уже выписан домой под амбулаторное наблюдение. За мужество, проявленное на пожаре, он получил Почетную грамоту от главы Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.