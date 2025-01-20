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Врачи МОЦОМД провели более 8,2 тыс малоинвазивных операций в 2024 году

В течение 2024 года специалистам удалось провести более 8 200 таких манипуляций, что значительно превосходит показатель в 7 600 операций позапрошлого года. В частности, в детском хирургическом отделении было осуществлено свыше 550 малоинвазивных операций при пороках развития толстой кишки, включая болезнь Гиршпрунга и аноректальные мальформации, паразитарных эхинококковых кистах органов брюшной полости и грудной клетки при пороках развития желчевыводящих путей и заболеваниях поджелудочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Эти успешные результаты стали возможны благодаря высококвалифицированной команде, применяющей современные медицинские технологии и методики. Малоинвазивные подходы существенно уменьшают стресс для маленьких пациентов и способствуют более быстрому восстановлению, сокращая время пребывания в стационаре.

«Такие операции представляют собой хирургические процедуры, при которых хирург использует небольшие инструменты и камеру для выполнения операции через небольшие надрезы вместо традиционного крупного разреза. Этот метод обычно сопровождается более быстрым восстановлением, меньшей болью и короткими сроками госпитализации», — отметил заведующий отделением детской хирургии, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

Каждая малоинвазивная операция, проведенная в центре — это шаг к улучшению качества жизни детей с различными заболеваниями, где индивидуальный подход к каждому случаю играет ключевую роль.

Инновационное оборудование и тщательная подготовка позволяют осуществлять процедуры с высокой степенью безопасности и эффективности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.