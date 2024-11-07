Врачи МОЦОМД обучились основам консультирования по грудному вскармливанию

С приближением запуска кабинета поддержки грудного вскармливания, который планируется открыться на базе детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врачи амбулаторного звена центра прошли курс обучения по основам консультирования в этой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это событие является важным шагом в повышении квалификации медицинского персонала и улучшении качества обслуживания будущих мам и новорожденных. Знания и навыки, полученные на курсах, помогут специалистам не только правильно информировать женщин о преимуществах грудного вскармливания, но и поддерживать их в этом важном процессе.

«Обучение было организовано НИКИ детства и включало в себя теоретические занятия, а также практические тренировки в поддержании грудного вскармливания, что позволит врачам эффективно взаимодействовать с пациентками и предлагать индивидуализированные решения. В условиях быстроменяющегося мира, где традиционные методы могут иногда оказаться недостаточными, подобная подготовка представляет собой необходимый инструмент для оказания квалифицированной помощи», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМДа Татьяна Павлова.

Открытие кабинета поддержки грудного вскармливания будет предусматривать проведение регулярных консультаций и поддерживающих групп, направленных на повышение осведомленности о плюсах грудного вскармливания и создании благоприятной среды для кормления. А также станет пространством, где будущие мамы смогут делиться опытом и получать поддержку от специалистов.

Кроме того, открытие кабинета способствует популяризации грудного вскармливания как естественного и необходимого процесса, поддерживая инициативы по защите прав матерей и детей. Врачи уверены, что это станет важным ресурсом в формировании здорового будущего для нашего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.