Врачи МОНИКИ удалили злокачественную опухоль на шее пациента

Мужчина обратился в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с образованием в верхней левой части шеи и затруднением глотания. За 10 лет до этого ему уже удаляли липосаркому — злокачественную опухоль жировой ткани.

МРТ и биопсия показали крупное образование, которое заполняло часть глотки, деформировало окружающие ткани и смещало подъязычную слюнную железу. Врачи предположили фибролипому — доброкачественную опухоль из жировой и соединительной тканей. Пациента госпитализировали для операции.

После удаления опухоли гистологическое исследование установило окончательный диагноз — липосаркома. Такое образование может долго расти практически незаметно и внешне напоминать доброкачественную опухоль.

«Работа в области головы и шеи всегда требует предельной концентрации, поскольку опухоль располагалась в опасной близости от жизненно важных структур. Наша главная задача — не только радикально удалить новообразование, но и сохранить все функции организма, сберечь качество жизни пациента», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи МОНИКИ Валентин Васильев.

Операция прошла успешно. Пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии. Врачи рекомендовали ему динамическое наблюдение и контрольное обследование через три месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.